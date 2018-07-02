Hatay’da bir haftada 3 bin 141 sürücü ceza yedi

Hatay’da 24 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde 13 bin 556 araç kontrol edilerek, kusuru tespit edilen 3 bin 141 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Hatay’da 24 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde 13 bin 556 araç kontrol edilerek, kusuru tespit edilen 3 bin 141 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Hatay genelinde trafik akışının denetlenmesi ve düzenlenmesi kapsamında trafik ekipleri tarafından 24 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde 13 bin 556 araç kontrol edildi. Denetimlerde kusuru tespit edilen 3 bin 141 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 110 motosiklet trafikten men edildi. 1 haftalık süreçte toplamda 124 kazanın meydana geldiği Hatay’da 119 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen 54 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.