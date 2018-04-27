HATAY:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:23

Hatay’da öğrencilerden 439 şehidin ruhuna 439 Hatmi Şerif

Hatay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Hatay’lı 439 şehidin ruhuna 439 Hatm-i Şerif programı düzenlendi.Hacı Cuma Kahraman Camisinde cuma namazı öncesi öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumasıyla...

Hatay'da öğrencilerden 439 şehidin ruhuna 439 Hatmi Şerif
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Hatay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Hatay’lı 439 şehidin ruhuna 439 Hatm-i Şerif programı düzenlendi.

Hacı Cuma Kahraman Camisinde cuma namazı öncesi öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumasıyla başlayan program daha sonra öğrenciler tarafından ilahi okunmasıyla devam etti.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sandıkçı, şehitlerin hatıraları ve emanetleri her zaman ilk öncelikleri olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Antakya TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından vatanı için canlarını feda eden 439 şehidin aziz ruhuna 439 Hatm-i Şerif okundu.

Hatim duasının ardından cuma namazı kılındı. Namazdan sonra ise Antakya Belediyesi tarafından vatandaşlara 2 bin kişilik pilav ve ayran ikram edildi.
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