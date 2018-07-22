Hatay’ın İskenderun ilçesinde aracıyla seyir halindeyken bir kişinin evine tüfekle saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgilye göre, Buluttepe Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken M.Y.’ye ait eve doğru ateş ettiği iddia edilen N.K., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edildi. N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay’da tüfekle ev kurşunlayan zanlı yakalandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde aracıyla seyir halindeyken bir kişinin evine tüfekle saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgilye göre, Buluttepe Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken M.Y.’ye...