HATAY:
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22 Temmuz 2018 Pazar 16:01

Hatay’da tüfekle ev kurşunlayan zanlı yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aracıyla seyir halindeyken bir kişinin evine tüfekle saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgilye göre, Buluttepe Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken M.Y.’ye...

Hatay'da tüfekle ev kurşunlayan zanlı yakalandı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde aracıyla seyir halindeyken bir kişinin evine tüfekle saldırı düzenlediği iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilye göre, Buluttepe Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken M.Y.’ye ait eve doğru ateş ettiği iddia edilen N.K., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edildi. N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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