HATAY:
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22 Temmuz 2018 Pazar 13:02

Hatay’ın ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Hatay’da, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla ilk kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.Uğurlama törenine Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Reyhanlı İlçe Müftüsü Murat Akçay, İl Müftülüğü Hac Bürosu görevlileri Mehmet...

Hatay'ın ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
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Hatay’da, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla ilk kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Uğurlama törenine Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Reyhanlı İlçe Müftüsü Murat Akçay, İl Müftülüğü Hac Bürosu görevlileri Mehmet Yaylacı ve Hanifi Yaşin, Türkiye Diyanet Vakfı İl Temsilcisi Bünyamin Gedik, kafilede görevli din görevlileri, müftülük personeli ile hacı adayları ve yakınlarından oluşan kalabalık bir topluluk katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreni okunan Aşr-ı Şerif ile başladı. Daha sonra ilahiler, kasideler, tekbir ve salavatlar okundu.

Uğurlama töreni, İl Müftüsü Kavillioğlu’nun son hatırlatmalarını içeren sohbeti ve yapmış olduğu dua ile sona erdi.

Reyhanlı İlçe Müftüsü Murat Akçay’ın başkanlığında, Kumlu İlçe Müftüsü Bahadır Opus, din görevlileri İrfan ZAhitoğlu, Mevlüt Dönmez ve İbrahim Kartal ile İrşad Görevlisi Emine Eren rehberliğinde 157 hacı adayıyla beraber toplamda 163 kişiden oluşan kafile Hatay Havaalanı’ndan kutsal topraklara uğurlandı.
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