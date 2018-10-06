Hataylı esnaf yağlı boya sergisi açtı

Hatay’da elektronik eşya tamircisi olan ve resme çocukluktan beri ilgisi olan esnaf Yusuf Çolak, ikinci kişisel yağlı boya sergisini Ulu Cami bahçesinde açtı.Çocukluk yıllarında resme ilgisi olan ve güzel resim yapan esnaf Yusuf Çolak, yarım...

Hatay’da elektronik eşya tamircisi olan ve resme çocukluktan beri ilgisi olan esnaf Yusuf Çolak, ikinci kişisel yağlı boya sergisini Ulu Cami bahçesinde açtı.

Çocukluk yıllarında resme ilgisi olan ve güzel resim yapan esnaf Yusuf Çolak, yarım kalan hayaline kaldığı yerden devam ederek tuvallere yağlı boya resimleri yaparak kendini geliştirip sergi açtı. Çolak, ilk etapta duvar boyalarını kullanarak kendi tuvalini çizdiğini belirterek, "İlkokul yıllarında çok güzel resim çizerdim, öğretmenlerim ve arkadaşlarım çok beğenirdi. Daha sonraki yıllarda iş güç derken bu sanatla ilgilenemedim. Ancak yaklaşık 15 yıl önce içimdeki resim yapma merakı yeniden canlandı ve duvar boyalarını kullanarak kendi tuvalimi çizmeye başladım. Küçük yaştaki merakımın azalmadığını, daha da arttığını gördüm ve işten sonra boş vakitlerimde sürekli resim çizmeye başladım. Her geçen gün kendimi geliştirdim ve şu an yaptığım resimler hemen herkes tarafından beğeniliyor” dedi.

Çolak’ın sergi açılışına katılan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, sergiyi gezerek tablolar hakkında bilgi aldı.

Yavuz, bu tür sanatsal her türlü etkinlikleri belediye olarak desteklediklerini ifade ederek, “Dileriz arkadaşımızın başarısı gittikçe artar ve daha büyük mekanlarda sergiler açar. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Resimleri gerçekten profesyonel bir içerik taşımaktadır. Doğal manzaraları harika çizmiş, şimdiye kadar gezdiğim en güzel sergilerden birisiydi” diye konuştu.