Hataylı Kick Boksçular madalyalarla döndü

Elazığ’da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Hatay’dan katılan 33 sporcudan 4’ü madalya almaya hak kazandı.
91 Kilogram (Genç Erkekler) Low Kick’ te İzzet Özdemir Türkiye ikincisi, 91 Kilogram (Büyük Erkek) Low Kick’te Abdullah Mert Şensöz Türkiye üçüncüsü, 86 Kilogram (Genç Erkek) Low Kick’ te Yusuf Gülcü Türkiye üçüncüsü ve 65 Kilogram (Genç Bayanlar) Low Kick’ te Kübra Aracı Türkiye üçüncüsü oldu.Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ise başarılı sporcuları tebrik etti.