HATAY:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:45

Hataylılar 23 Nisanı fener alayı ile kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

Hataylılar 23 Nisanı fener alayı ile kutladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’ndan başlayan yürüyüş uzun bir kortej eşliğinde devam ederek Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan konser alanında sona erdi. 7’den 70’e birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği fener alayında dev Türk bayrağı açıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin dağıttığı meşaleler Hatay sokaklarında görkemli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı’nın söylendiği alanda konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şu “Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza bu bayramı hediye etmiş ama cumhuriyetimizde, bayrağımızı da hem çocuklarımıza hem gençlerimize emanet etmiş. Herbirine birer milli mana hediye etmiş. Biz bayrağımızı, Atatürk’ümüzü, Cumhuriyetimizi, misak-i milli sınırlarımızı aynı zamanda hangi renkten olursak olalım birbirimizi çok seviyoruz. Hatay, Türkiye Cumhuriyeti kurtulduktan sonra 16 yıl daha mücadele etmiş ve 1938’de kurtuluşa kavuşmuştur ve kendi cumhuriyetini kurmuştur. Yani biz cumhuriyet ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesinde esaretten kurtulmuşuz, Hatay cumhuriyetini kurmuşuz. Daha sonra hep birlikte anavatanımıza kavuşmuşuz” dedi.

Konuşmanın ardından Hataylı sinema ve dizi oyuncusu Uğur Arslan sahneye çıkarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku