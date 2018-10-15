HATAY:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:20

Hataysporlu futbolculardan imza günü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’un futbolcuları imza gününde taraftar ile buluştu. Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Selim Ilgaz ve Sadio Diallo imza gününde bordo beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.Özel bir alışveriş merkezinde bulunan...

Hataysporlu futbolculardan imza günü
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’un futbolcuları imza gününde taraftar ile buluştu. Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Selim Ilgaz ve Sadio Diallo imza gününde bordo beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.

Özel bir alışveriş merkezinde bulunan Hataystore önünde gerçekleştirilen imza gününe Hataysporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Hataysporlu futbolcular 2 saat boyunca imza töreni gerçekleştirerek, taraftarlarla imza günü hatırası için fotoğraf çektirdi.

İmza gününe katılan Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden, imza günlerini zaman zaman tekrarlayacaklarını ifade etti. Hatayspor’un, Hatay markası olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Başkan Maden, “Hatayspor marka olma yolunda Hatay’ın markası olma yolunda ilerliyor. Hataystore’yi de bu talepler doğrultusunda açmıştık. Futbolcularımızın ve tabii tüm Hatay’ın tanımasını arzu ediyoruz. Hatayspor’un, Hatay’ın bir takımı olduğunu her defasında ifade ediyorum. Bu çerçevede de hem oyuncularımızı, hem yönetim kadromuzu, hem taraftarlarımızı, hem de şehrimizi tanıtmak arzularımızdan bir tanesidir. Bu çerçevede sporcularımızla zaman zaman imza günlerini tekrarlayacağız” dedi.
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