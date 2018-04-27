Hurdalık alanda yangın

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Antakya Sanayi Sitesi girişinde bulunan hurdalık alanda bulunan eski buzdolapları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, 8 araç ve 10 personel ile yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.