27 Nisan 2018 Cuma 16:28

Hurdalık alanda yangın

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.Antakya Sanayi Sitesi girişinde bulunan hurdalık alanda bulunan eski buzdolapları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.Çevredeki vatandaşlar tarafından...