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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:57

İHH’dan İdlib’e kış öncesi battaniye ve sünger yatak yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda ve enkaz bölgelerinde yaşayan ailelere battaniye ve sünger yatak yardımı yapıldı.İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan...

İHH'dan İdlib'e kış öncesi battaniye ve sünger yatak yardımı
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda ve enkaz bölgelerinde yaşayan ailelere battaniye ve sünger yatak yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, yaptığı açıklamada, Suriye’nin İdlib kentindeki ailelere destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

İdlib’te Suriye’nin farklı şehirlerinden göç eden ailelerinde yaşadığını belirten Yemelek, ’’Suriye’nin Şam, Halep, Hama, Humus, Dera, ve Lazkiye kırsallarından yüzbinlerce insan İdlib’e göç etmek zorunda kaldı. Yine bu yılın başında sadece Doğu Guta’dan 100 binin üzerinde insan İdlib’e geldi. İdlib’te 4 milyonu aşkın insan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi konumunda’’ dedi.

"Kış mevsimi gelmeden battaniye ve sünger yatak dağıttık"

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla İdlib’te hava şartlarının da kötüleşeceğini ve yaşamın zorlaşacağını aktaran Erhan Yemelek, şöyle konuştu:

‘’Her yıl kış mevsiminde hava şartlarının kötüleşmesi sonucu insanlar çok zor günler geçiriyor. Yine havaların soğumasıyla salgın hastalıklarda artış yaşanıyor. Bu nedenle İdlib kentinin kırsalında kamplarda ve enkaz bölgelerinde yaşayan ailelere 11 bin adet battaniye ve 2 bin adet sünger yatak dağıtımı yaptık. Elbette ihtiyaçlar artıyor. Bu nedenle İdlib’e yönelik yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz.’’ diye konuştu.
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