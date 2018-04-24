İskenderun’da down sendromlu çocuklara konser

Hatay’ın İskenderun ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından down sendromlu çocuklara konser verildi.İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Öğretim...

Hatay’ın İskenderun ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından down sendromlu çocuklara konser verildi.

İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlileri Okay Özdağ, Berna Bilgin, Daryna Trofimova, Valentyn Trofimona’nın, klasik gitar konçertosu, yan flüt ve fagot birlikteliğinin ardından, gitar ve şan’la birçok eserin seslendirildiği resitalde, öğretim görevlileri ve öğrenciler şarkılar söyledi, down sendromlu çocuklarda dans ederek gönüllerince eğlendi.

‘Sene Bene Ne Oldu Yar’ ve ’Aygız’ parçalarını seslendiren Berna Bilgin’den down sendromlu çocuklar, ‘Sarı gelin’ şarkısını istedi. Bilgin, çocukların isteğini kırmayarak şarkıyı seslendirerek birlikte söylediler.