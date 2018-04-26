İskenderun’da ‘Egemenlik Kupası’ sahiplerini buldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve okullar madalyaları ile kupalarını teslim aldı.23 Nisan etkinlikleri kapsamında, İskenderun...

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve okullar madalyaları ile kupalarını teslim aldı.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında, İskenderun ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Egemenlik Kupası’ ödülleri sahiplerini buldu.

Düzenlenen turnuvada okul takımları futbol, voleybol, basketbol ve hentbol olmak üzere 4 farklı kategoride yarıştı.

Toplamda 850 sporcunun katılım gösterdiği turnuvalarda, dereceye giren 23 okul takımına madalya ve kupaları takdim edildi.

Ödül töreninde, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuğrul, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Ali Ferit Gündel okul takımları sporcularına ödüllerini takdim etti.