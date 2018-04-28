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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:42

İskenderun’da şehir içi trafiğinde sıkı denetim

İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uyguladı.

İskenderun'da şehir içi trafiğinde sıkı denetim
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İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde trafik denetimlerine devam ediyor. Şehit Pamir Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri kuralları ihlal eden, eksik evrakları bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı. Trafik ekipleri yaptıkları uygulamalarda, kent içerisinde hem vatandaşların mağdur olmaması ve hem de trafik kurallarına uyulması noktasında çalışmaların sürdürüldüğünü, trafik kültürünü oluşturmak ve daha huzurlu bir trafik ortamının oluşması için yol kullanıcılarının trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatma da yarar olduğunu belirttiler.
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