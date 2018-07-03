Kamyon park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı

Kazada iki araç sürücüsü ağır yaralandı. Araç içinde sıkışan araç sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak Erzin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adana - İskenderun TEM otoyolunda meydana gelen kazada, İskenderun’dan Adana yönüne gitmekte olan Şakir Güler idaresindeki 80 LU 237 plakalı gübre yüklü kamyon, yol kenarında park halinde bulunan Osman Abınık’ın kullandığı 31 Z 2858 plakalı kömür yüklü kamyona arkadan çarptı.

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir kamyonun park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Adana - İskenderun TEM otoyolunda meydana gelen kazada, İskenderun’dan Adana yönüne gitmekte olan Şakir Güler idaresindeki...

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