Kamyon park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir kamyonun park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana - İskenderun TEM otoyolunda meydana gelen kazada, İskenderun’dan Adana yönüne gitmekte olan Şakir Güler idaresindeki 80 LU 237 plakalı gübre yüklü kamyon, yol kenarında park halinde bulunan Osman Abınık’ın kullandığı 31 Z 2858 plakalı kömür yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada iki araç sürücüsü ağır yaralandı. Araç içinde sıkışan araç sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak Erzin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.