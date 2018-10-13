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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:32

Kılıçdaroğlu’ndan Başkan Nehir’e ödül

Samandağ Belediyesi, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) Ankara’da düzenlediği 2018 Yerel Yönetim Ödülleri toplantısında, Sosyal Belediyecilik dalında “İpek Böceğinin Heyecanlı Yolculuğu” adlı proje ile ödüle layık görüldü....

Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Nehir'e ödül
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Samandağ Belediyesi, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) Ankara’da düzenlediği 2018 Yerel Yönetim Ödülleri toplantısında, Sosyal Belediyecilik dalında “İpek Böceğinin Heyecanlı Yolculuğu” adlı proje ile ödüle layık görüldü. Ödülü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samandağ Belediye Başkan Mithat Nehir’e takdim etti.

“Bu ödül Samandağ halkınındır “

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen 2018 Yerel Yönetim Ödülleri Töreninde, "İpek Böceğinin Heyecanlı Yolculuğu " projelerinin Sosyal Proje ve İstihdam kategorisinde ödüle layık görüldüğünü ifade ederek, “Ödülümüzü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden ödülümüzü almanın onurunu yaşadım. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla üretilmiş çok güzel projeler arasından seçilerek ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte başardık. Meclis üyelerimizle, mesai arkadaşlarımla, ipek köyünde bizlere güç veren Samandağlı kadınlarla, Samandağ halkıyla birlikte başardık. Bu ödül Samandağ halkınındır” dedi.
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