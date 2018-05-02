Kırıkhan’da düğünlerde silah sıkılmasına karşı tedbir

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düğünlerde silah sıkılmasının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran başkanlığında gerçekleşen toplantıda düğün, nişan, kına, asker eğlencesi gibi törenlerde havaya ateş açılması ve havai fişek atılmasının önlenmesi için alınması gereken güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Ayrıca, jandarma ve emniyetin denetimleri sıklaştırmasına karar verilirken, ilçe siyasi parti temsilcilerinin ve ilçeyi yönetenlerin davetli oldukları düğünlerde silah kullanılması durumunda tepki olarak düğünü terk etmesi ve düğün sahipleriyle silah atanlar hakkında yasal işlem yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaymakam Erkayıran, düğünlerde havaya ateş açılmasının kültürümüzde yer almadığını vurgulayarak, bu olayın gerçekleşmesinin insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürerek insanların huzurunu bozduğunu kaydetti.

Silah sıkılmasının ya da havai fişek atılmasının sadece emniyet tedbirleri ile çözülemeyeceğini dile getiren Erkayıran, bu olayın toplumsal sorumluluk çerçevesinde her vatandaşın katkısı ile sonlandırılabileceğini belirtti.

Silah atılmasının insanlarda alışkanlığa neden olduğunu hatırlatan Kaymakam Mustafa Erkayıran, “Ne yazık ki ilçemizde de ateşli silahlarla havaya ateş edilmesi suretiyle veya izinsiz havai fişek kullanımı var. Bu, ilçemiz için ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Tabanca ve benzeri silahlarla havaya ateş ediliyor, havai fişek ve benzeri ses çıkaran çeşitli maddeler izinsiz kullanılıyor. Ehil olmayan kişiler de bunları kullanıyor. Havai fişek, yanlış kullanıldığı zaman bir ya da daha fazla insanın canına mal olmaktadır. Bunun dışında düğünlerde diğer merasimlerde kontrolsüz konvoylar ve bu konvoylarda ateş etmek suretiyle konvoyda bulunanlarla kendisinin canına sebep olabilecek yanlış tutum ve davranışlar var. Olası bir olumsuz durumda insanlar ‘nasıl olsa düğünden geliyordur’ diyerek olayı umursamayarak belki de telafisi güç durumlarla karşılaşılabilmektedir” dedi.

Kırıkhan’da sosyolojik bir yara haline gelen konunun çözümüne yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini ifade eden Erkayıran, şunları söyledi:

“Ülkemizin olduğu kadar ilçemiz Kırıkhan’ın sorunu da olan düğün, nişan, kına, asker uğurlama diye tabir ettiğimiz ananevi etkinliklerde zaman zaman bu kötü alışkanlıkla karşı karşıya kalabilmekteyiz. Toplum olarak bu olayı tasvip etmiyoruz. Bu sorunu sizlerin bize vereceği destek, el birliği ve güç birliği ile çözeceğiz.”

Toplantı sonrası, düğünlerde düğün sahiplerine silah sıkılmaması konusunda uyarılar yapılacak, silah sıkılması sonucunda jandarma veya emniyet ekipleri tarafından çalgıcıların düğünden çıkartılması, ilçe merkezinde anons yapılarak silah sıkılmaması konusunda her mahalleye silah sıkılmaması konusunda afişler asılması kararları alındı.