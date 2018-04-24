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24 Nisan 2018 Salı 16:42

Konukoğlu: "Zorluklar başarıyı getirir"

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, üniversite öğrencilerine, "Maaşınızı kesinlikle ön şart yapmayın. Sabırlı olun, çalışın ve başarılı olun. Zaten zorluklar başarıyı getirir” tavsiyesinde bulundu.Sanko Holding...

Konukoğlu: 'Zorluklar başarıyı getirir'
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Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, üniversite öğrencilerine, "Maaşınızı kesinlikle ön şart yapmayın. Sabırlı olun, çalışın ve başarılı olun. Zaten zorluklar başarıyı getirir” tavsiyesinde bulundu.

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesinde Denizcilik Fakültesi binası ‘Tecrübe paylaşımı’ konulu konferansta öğrencilerle buluştu. Barbaros Hayrettin Konferans Salonunda, iş ve hayat tecrübeleri ile iş dünyasındaki anılarını öğrencilerle paylaşan Konukoğlu, “Babam beni ustanın yanına getirdi ve ustaya dedi ki; ‘Eti senin kemiği benim’ bana da ‘Burada baba yok, baba evde, burada patron diyeceksin’ dedi. Bana 6 ay süpürge tutturdular, işe yerleri süpürmekle başladım. Biz böyle çekirdekten yetişerek bugünlere geldik. Kademe kademe yükseldik. İşi öğrenmek için ilk önce çabalamak gerekir, emek harcamanız gerekir” diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan ve onlara tavsiyelerde bulunan Konukoğlu, “Hayat sizler için diplomayı aldığınız gün başlar, iş yaşamınızda geleceğiniz noktayı azminiz, çabanız ve sabrınız belirler. İş görüşmesine, kıyafetiniz temiz ve düzgün, tıraş olmuş bir halde gidin. Maaşınızı kesinlikle ön şart yapmayın. Sabırlı olun, çalışın ve başarılı olun. Zaten zorluklar başarıyı getirir” dedi.

Konferansın sonunda Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na programa katılımı dolayısıyla teşekkür plaketi verildi.

Konferansa, Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, iş adamları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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