'Lal renkler her dili konuşur' resim sergisi açıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde "Lal renkler her dili konuşur" adlı resim sergisi açıldı.

İskenderun Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştiren İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, belediye olarak sanata ve sanatçıya her zaman büyük önem verdiklerini söyledi. Öztaş, "Düzenlediğimiz el sanatları kursları ile birçok kursiyerimize çeşitli eğitimler veriliyor. Bu kurslarımızda çok yetenekli kursiyerlerimiz yetişiyor. Sizlerde böylesine güzel ve anlamlı bir sergiyi kentimizde açtığınız için teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Resim sanatçısı Binnur Kaska ise ilk kişisel resim sergisini İskenderun’da açtıklarını belirterek, “Sergimiz 17-18 ve 19 Ekim tarihlerinde İskenderunlu sanat dostlarıyla buluşacak. Türkiye’nin çeşitli illerinde 50’den fazla karma sergiye katıldım. İlk kişisel sergimi ise İskenderun’da gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyim. Bizlere her zaman destek olan İskenderun Belediyesine ve Başkan Seyfi Dingil’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.