HATAY:
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26 Nisan 2018 Perşembe 14:56

Öğrenciler Antakya’yı tiyatroyla anlattı

Hatay’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin Antakya’yı her yönden tanımalarını sağlamak amacıyla liseler arası "Bana Antakya’yı anlatır mısın?" isimli tiyatro yarışması düzenlendi.Antakya Kültür Merkezi’nde...

Öğrenciler Antakya'yı tiyatroyla anlattı
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Hatay’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin Antakya’yı her yönden tanımalarını sağlamak amacıyla liseler arası "Bana Antakya’yı anlatır mısın?" isimli tiyatro yarışması düzenlendi.

Antakya Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, Besim Ömer Akalın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi, Serinyol Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Erol Bilecik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Süleyman Yılmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Nalıca Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Antakya’yı konu alan tiyatrolar gerçekleştirildi.

Yarışma sonunda juri tarafından Erol Bilecik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci, Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi ikinci ve Besim Ömer Akalın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü seçildi.
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