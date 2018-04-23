HATAY:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:48

Payas Hükümet Konağı hizmete açıldı

Hatay’ın Payas ilçesinde yaptırılan hükümet konağı hizmete açıldı.Karacami Mahallesi’nde yapımına başlanan ve kamu kurumlarını tek çatı altında toplayacak olan yeni hükümet konağı 5 bin 535 metrekare alana inşa edildi.Halkın kamu...

Payas Hükümet Konağı hizmete açıldı
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Hatay’ın Payas ilçesinde yaptırılan hükümet konağı hizmete açıldı.

Karacami Mahallesi’nde yapımına başlanan ve kamu kurumlarını tek çatı altında toplayacak olan yeni hükümet konağı 5 bin 535 metrekare alana inşa edildi.

Halkın kamu hizmetlerinden daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yararlanması amacıyla tasarlanan yeni hükümet konağında, kaymakamlık makamı, yazı işleri müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, müftülük, sağlık müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, mal müdürlüğü ve tapu müdürlüğü bulunuyor.
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