Payasspor’da 6 transfer

Kulüp binasında gerçekleştirilen imzaların ardından başkan Çolak, iç ve dış transferlere yönelik çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kulüp Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, iç transferde oyuncuları kaleciler Suphi Dağ ile 2 yıllık, Ömer Eleler, Onur Şengül, defans Gökmen Öztürk, Oğuzhan Kuş, orta saha Sezer Çelik ile birer yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını söyledi.

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