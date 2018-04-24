HATAY:
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24 Nisan 2018 Salı 14:51

Reyhanlı’da kayısı hasadı başladı

Hatay’ın Reyhalı ilçesinde kayısı hasadı başladı.650 dönüm arazide kayısı yetiştiriciliği yapan Mahsun Eren, kayısıda sezonun ilk ürününü hasat ettiklerini ve Rusya’ya gönderdiklerini belirtti.Yaptıkları araştırmalar sonucu Amik...

Reyhanlı'da kayısı hasadı başladı
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Hatay’ın Reyhalı ilçesinde kayısı hasadı başladı.

650 dönüm arazide kayısı yetiştiriciliği yapan Mahsun Eren, kayısıda sezonun ilk ürününü hasat ettiklerini ve Rusya’ya gönderdiklerini belirtti.

Yaptıkları araştırmalar sonucu Amik Ovası’nın özellikle sert çekirdekli meyve konusunda uygun olduğunu tespit ettiğini vurgulayan Eren, “Her ne kadar ürettiğimiz meyveler genel anlamda ihracata yönelik olsa da iç piyasanın da ihtiyacını karşılamaktayız” dedi.

Arazisi olan çiftçileri de sert çekirdekli meyve ekmesi konusunda teşvik ettiklerini söyleyen Eren , "Tecrübelerimiz bize şunu gösterdi ne kadar kaliteli ürün elde ederseniz eğer o kadar rahat pazarlama yeteneğine sahip oluyorsunuz. Verimimiz oldukça iyi yaklaşık 1 haftadır Türkiye’de en erken çıkan kayısı cinsinden hasat başladı. Arkasından diğer cinslerimiz periyodik olarak hasada hazır hale gelecek" diye konuştu.

Mahsun Eren iki hafta sürecek hasatta Rusya başta olmak üzere Romanya ve Orta Doğu ülkelerine kayısı göndereceklerini kaydetti.
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