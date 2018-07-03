HATAY:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 18:45

Samandağ Belediyesinden geri dönüşüm çalışmaları

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atık lastikler toplandı.Samandağ ilçe sınırları içerisinde bulunan oto lastik tamircilerinin biriktirmiş olduğu toplam 5 bin 500...

Samandağ Belediyesinden geri dönüşüm çalışmaları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atık lastikler toplandı.

Samandağ ilçe sınırları içerisinde bulunan oto lastik tamircilerinin biriktirmiş olduğu toplam 5 bin 500 kilogram ömrünü tamamlamış lastik, Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi (LASDER) ve Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından toplatıldı. Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber, eski lastiklerin toplama, taşıma ve geri kazanım çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, “Belediye Başkanımız Mithat Nehir’in öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için ömrünü tamamlasalar da doğaya gelişigüzel bırakıldıklarında tamamen bertaraf olmaları yüzyıllar süren ve canlı hayatına büyük zarar veren eski lastiklerin toplama, taşıma ve geri kazanım çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu sebeple eski lastiklerin lisanslı geri dönüşüm firması tarafından alınarak geri kazanımlarının sağlanması için koordinasyon görevi yürütüyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku