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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:42

Samandağ sahilinde uçurtma şenliği

Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği (Antakya DOST) tarafından Samandağ Sahili’nde uçurtma şenliği düzenlendi.Şenlikte yüzlerce çocuk aileleri ile birlikte rengarenk uçurtmaları uçurarak keyifli bir gün geçirdi.Antakya DOST Derneği Başkanı...

Samandağ sahilinde uçurtma şenliği
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Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği (Antakya DOST) tarafından Samandağ Sahili’nde uçurtma şenliği düzenlendi.

Şenlikte yüzlerce çocuk aileleri ile birlikte rengarenk uçurtmaları uçurarak keyifli bir gün geçirdi.

Antakya DOST Derneği Başkanı Samim Kayıkçı, düzenlenen etkinlikler ile hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladıklarını hem de doğal zenginlikleri göstererek farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında yüzlerce çocukla Samandağ kumsalında buluştuklarını kaydeden Kayıkçı, “Önce adımlarıyla kumsalı, sonra da uçurtmalarıyla gökyüzünü umuda boyayan çocuklarımız, Samandağ deniz kaplumbağalarını ve bu coğrafyaya kanat çırpan göçmen kuşları temsil eden pankartlarıyla günü anlamlandırdılar” dedi.

Kayıkçı, etkinliğe destek veren Samandağ Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay İl Müdürlüğü ile birlikte tüm katılımcılara teşekkür ederek bu tarz etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.
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