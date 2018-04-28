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28 Nisan 2018 Cumartesi 09:32

Samandağ’da 9 mahallede yol çalışmaları devam ediyor

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Samandağ’ın 9 mahallesinde çalışmalar sürdürülüyor. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’in talimatları ile Samandağ’ın ulaşım ağını genişletmek...

Samandağ'da 9 mahallede yol çalışmaları devam ediyor
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Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Samandağ’ın 9 mahallesinde çalışmalar sürdürülüyor. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’in talimatları ile Samandağ’ın ulaşım ağını genişletmek ve vatandaşların daha rahat güvenilir ulaşım sağlamaları için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri ekipleri mesai saati gözetmeksizin çalışmalar gerçekleştiriyor.

Samandağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, Fen İşleri ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Samandağ’ın ulaşım ağının genişlemesi ile Fen İşleri ekiplerimiz vatandaşlarımızın refahı için mesai saati gözetmeksizin çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri ekiplerimizce, Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde yol açma ve tesviye çalışması yapılıyor. Karaçay Mahallesi’nde parkeye hazırlık çalışması yapılıyor. Mızraklı Mahallesi’nde tesviye çalışması yapılıyor. Ataköy Mahallesi’nde yol dolgu çalışması yapılıyor. Yaylıca Mahallesi’nde parkeye hazırlık çalışması yapılıyor. Atatürk Mahallesi’nde yol açma ve parkeye hazırlık çalışmaları yapıldı. Tomruksuyu Mahallesi’nde yol açma çalışmaları yapıldı. Yeni Mahalle’de parkeye hazırlık çalışması yapıldı. Kurtderesi Mahallesi’nde parke onarım çalışması yapıldı. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
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