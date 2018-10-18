HATAY:
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18 Ekim 2018 Perşembe 08:10

Savaş mağduru Suriyeli yetimlere okul

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nca inşa edilen ve Yetim Vakfı tarafından idare edilen Reyhanlı Eğitim Köyü içerisinde bulunan Ebu Ubeyde Milletlerarası İlkokulu ile Ebu Ubeyde Anadolu...

Savaş mağduru Suriyeli yetimlere okul
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nca inşa edilen ve Yetim Vakfı tarafından idare edilen Reyhanlı Eğitim Köyü içerisinde bulunan Ebu Ubeyde Milletlerarası İlkokulu ile Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldı.

Suriyeli savaş mağduru çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetiştirilebilmeleri için Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü’nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek olan Ebu Ubeyde Milletlerarası İlkokulu ile Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, Reyhanlı Eğitim Köyü’nde barınan Suriyeli öğrencilerin yöresel oyunlarıyla devam etti.

Tesis içerisinde bulunan 3 farklı okulda 33 derslikte 29 öğretmen ile toplamda 800 öğrencinin eğitim alması sağlanacak.

Açılışa Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Daire Başkanı Abdulhalik Çay, Hatay Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Aslan ve Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
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