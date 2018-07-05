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05 Temmuz 2018 Perşembe 08:54

Şehidin adına kütüphane açıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 18 Mayıs 2016 tarihinde PKK’lı teröristlerin askeri zırhlı araca yönelik düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Bestami Güler adına Antakya’nın Kisecik Mahallesinde köy kütüphanesi...

Şehidin adına kütüphane açıldı
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 18 Mayıs 2016 tarihinde PKK’lı teröristlerin askeri zırhlı araca yönelik düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Bestami Güler adına Antakya’nın Kisecik Mahallesinde köy kütüphanesi açıldı.

Açılışa Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Türkiye Gençlik Vakfı Antakya İlçe Başkanı Ömer Bilgin ve vatandaşlar katıldı.

Kütüphanenin açılışında konuşan Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, bu tür yerlerin özellikle kırsalda çoğalması gerektiğinin önemini vurgulayarak, “Bu kütüphanenin açılışında önderlik eden Ömer Bilgin Hocama teşekkür ediyorum” dedi.

TÜGVA Antakya İlçe Başkanı Ömer Bilgin ise şehit Bestami Güler için bu kütüphaneyi oluşturduklarını belirterek, “2 yıl önce Hakkari Şemdinli’de şehit düşen kardeşimiz Bestami Güler için yapılabilecek en anlamlı etkinlik kütüphane açmak olur diye düşündük. En büyük desteği Antakya Kaymakamımız Eflatun Can Tortop’tan aldık. Kitap kampanyası düzenlediğimizde Ankara, İstanbul ve Gaziantep illerimiz başta olmak üzere birçok yerden kitap gönderildi. Bizler bu kütüphanenin diğer mahalle ve köylere de örnek olmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle şehidimize tekrardan Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyoruz” diye konuştu.
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