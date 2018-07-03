HATAY:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 18:15

SODES sayesinde Hataylı gençler sporla buluştu

HATAY (İHA) – Hatay’da Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında bin 500 genç sporla buluştu.İstihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya...

SODES sayesinde Hataylı gençler sporla buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

HATAY (İHA) – Hatay’da Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında bin 500 genç sporla buluştu.

İstihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara en kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen Sosyal Destek Programı (SODES), Hatay’ın yedi ilçesinde yaklaşık bin 500 dezavantajlı gence yüzme kursu veriyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Hatay Valiliği koordinesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün katkıları ile bir ay boyunca devam edecek yüzme kursları bugün başladı. Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, açılış programında yaptığı konuşmada SODES projesinin yaklaşık iki yıl önce 2 milyon TL’lik bütçe ile başladığını belirterek, “SODES projeleri bu yıl itibarı ile 15 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Bu yıl içerinde güdümlü beş proje hayata geçirilecektir. Bunlar ayakkabı montajı ve saraciye kursu, ahşap boyama kursu, aşçılık kursu, evde çocuk bakımı kursu ve yüzme kursları olup, Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Cemil Şensöz ise, sporu bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Diğer bir amacımız ise Hatay’ın her köşesine sporu yaygınlaştırmak ve sevdirmektir. Bu amaçla Kalkınma Bakanlığının finanse ettiği yaklaşık bin 500 dezavantajlı gencimize ücretsiz yüzme kursu vereceğiz. SODES tarafından desteklenen bu projeye destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılışın ardından yaklaşık 250 kursiyere malzeme dağıtılarak, konuklara da kokteyl verildi. Antakya Yüzme Havuzu’ndaki açılış törenine Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Cemil Şensöz, Antakya Spor İlçe Müdürü Bekir Özçelik, Defne Spor İlçe Müdürü Sedat Öntürk, veliler ve sporcular katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku