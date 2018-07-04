HATAY:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:33

TÜGVA Antakya’dan Ortaokul Yaz Kampı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antakya İlçe Temsilciliği tarafından Ortaokul Yaz Kampı devam ediyor.Türkiye Gençlik Vakfı Antakya İlçe Başkanı Ömer Bilgin, öğrencilere tatilde okul yorgunluklarını çeşitli aktivite ve oyunlarla atacakları,...

TÜGVA Antakya'dan Ortaokul Yaz Kampı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antakya İlçe Temsilciliği tarafından Ortaokul Yaz Kampı devam ediyor.

Türkiye Gençlik Vakfı Antakya İlçe Başkanı Ömer Bilgin, öğrencilere tatilde okul yorgunluklarını çeşitli aktivite ve oyunlarla atacakları, arkadaş bağlarını kuvvetlendirecekleri, eğlenirken de kendilerini ahlaki ve manevi olarak geliştirmeyi ihmal etmeyecekleri bir yaz okulu ve kamp programı düzenlendiklerini belirtti.

Bilgin, 2 Temmuz’da başlayan ve 5 hafta sürecek olan kampta Kuran-i Kerim, Değerler Eğitimi, Ahlak Eğitimi, Peygamber Efendimizin Hayatı gibi derslerin yanında basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, akıl oyunları, gibi aktivitelerle kültürel ve tarihi gezilerin yer aldığı yaz kampıyla öğrencilerin tatillerini dolu dolu geçirmelerini hedeflediklerini kaydetti.

Bilgin, TÜGVA’nın geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, saygı, paylaşım ve hassasiyet ilkelerini benimsemiş, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalıştığını söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku