HATAY:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:55

Yayla yoluna bariyer

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan yayla yolunun tehlike taşıyan viraj ve derin uçurum kenarlarına bariyer döşeme çalışması başlatıldı.Yayla yollarının birçok noktasının derin uçurumlar ve viraj içerdiğini...

Yayla yoluna bariyer
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Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan yayla yolunun tehlike taşıyan viraj ve derin uçurum kenarlarına bariyer döşeme çalışması başlatıldı.

Yayla yollarının birçok noktasının derin uçurumlar ve viraj içerdiğini belirten Topaktaş Yaylası Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Çankır, yayla sakinleri olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş’tan tehlike olan bu kısımlar için bariyer yapılarak bir tedbir alınması talep etmiştik. “Başkanımız da sağ olsunlar bu talebimizi fazlasıyla karşılayarak ilk etapta 1500 metre bariyer yapımını programa aldırdı. Çalışmalar önceki gün büyük bir hızla başladı. Biz de yayla derneği olarak çalışmalara destek veriyoruz. İlk etapta 400 metrelik bölümü tamamlayarak ardından bin 500 metrelik yol güzergahını bariyerle koruma altına alınmış olacak. Yayla sakinleri olarak başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
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