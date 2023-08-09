Hava ambulansı yeni doğan bebek için havalandı
Malatya'nın Darende ilçesinde doğduktan hemen sonra solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Malatya’nın Darende ilçesinde doğduktan hemen sonra solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Darende Hulisi Efendi Devlet Hastanesi’nde dünyaya geldikten sonra solunum sıkıntısı yaşayan bebek için Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulans planlandı. Bebek, Darende ilçe stadına inen ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
İsmi henüz konmayan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.