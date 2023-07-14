Hazır giyim kursu yoğun ilgili görüyor

Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi, vatandaşları meslek edinmeleri ve gerek kendi bütçelerine gerekse ekonomiye katkı sağlamaları için çeşitlendirerek arttırdığı kurslarına Hazır Giyim Kursu’nu da ekledi. Kurslara yoğun ilgi gösteren ev hanımları meslek sahibi olup ev bütçelerine katkı sunmayı hedefliyorlar.

6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerin ardından eksiklikleri giderilerek kapılarını yeniden açan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi’nde açılan meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler uzmanlaşarak meslek sahibi oluyorlar.

Kiltepe mahallesinde hizmet veren Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi’nde açılan kurslar arasında yerini alan Hazır Giyim Kursuna katılan kursiyerlere düz dikiş, overlok, reçme, ilik-düğme, ponteriz, zigzag, ütüleme, kesim, tekstil yüzeyleri, kalıplar, malzeme kontrolü ve çeşitli dikim yöntemleri alanlarında eğitimler veriliyor. Alanında uzman isimler tarafından verilen eğitimleri dikkatlice takip eden kadın kursiyerler nitelikli bir meslek ve iş sahibi olma yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktılar.

Kursun çok verimli geçtiğini söyleyen kursiyer Solmaz Ulukaya, “Çok samimi ve güzel bir ortamda hazır giyim üzerine güzel bir eğitim alıyoruz. Depremden dolayı yaşadığımız bu zor günlerde bizlere böylesine güzel bir fırsat sunan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Herşey gayet güzel” şeklinde konuştu.

Kursiyer Hatice Bozkurt ise depremden dolayı kapanan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi’nin yeniden açılmasına çok sevindiklerini ifade ederken, “Buranın yeniden açılmasına çok sevindik, güzel bir ortamımız var, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kursiyerlere hazır giyimin tüm tekniklerini öğrettiklerini söyleyen Kurs Öğretmeni Tuba Ergin, “Kursiyerlerimize farklı bilgiler öğreterek uzmanlaşmalarını ve ev bütçelerine katkı sağlamalarının yolunu açıyoruz. Gelmek isteyen tüm ev hanımlarını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi Koordinatörü Ümmü Gülsüm Alkan ise, “ Deprem dolayısıyla kurslarımıza ara vermek durumunda kalmıştık, Nisan ayı itibariyle buradaki kurslarımızı yeniden faaliyete geçirdik. İlk etapta yedi kursumuzu açtık, bu sayı ilerleyen zamanlarda 15’e çıkacaktır. Tüm vatandaşlarımıza kapılarımız sonuna kadar açıktır” diye konuştu.