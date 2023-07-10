Haziran'da Malatya Havalimanı'nda 64 bin 975 yolcuya hizmet verildi

Malatya Havalimanında geçtiğimiz Haziran' ayında toplamda 449 uçak iniş-kalkış yaparken, 64 bin 975 yolcuya hizmet verildi.

Haziran'da Malatya Havalimanı'nda 64 bin 975 yolcuya hizmet verildi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Havalimanında geçtiğimiz Haziran’ ayında toplamda 449 uçak iniş-kalkış yaparken, 64 bin 975 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2023 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Malatya Havalimanı’nda geride kalan Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 64 bin 449, dış hat yolcu trafiği ise 526 oldu. Böylece Haziran ayında toplam 64 bin 975 yolcuya hizmet verildiği açıklandı.

Yine aynı ayda Malatya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiğinde de iç hatlarda 443, dış hatlarda ise 6 olmak üzere toplamda 449 uçağın iniş-kalkış yaptığı belirtildi. Ayrıca yük trafiğinde ise Haziran ayında toplamda 527 ton yük uçakla taşındı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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