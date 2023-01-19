Hepimiz bu sportif görüşün insanlarıyız

Elbette ilişkilerimiz ve görüşmelerimiz oluyor. Doğrudan transfer görüşmelerinde Ya da hayır. kulüp 'sizinle anlaşalım bizde çalışalım' şeklinde bir görüşme yapıyordu. İlgiyi gördüm, duydum, biliyordum ama sonunda Konyaspor'un teknik direktörü oldum. Bu kulübe, bu topluma karşı sorumluluklarım var. Temelde artık her takımın bir koçu var. Hepimiz Konyaspor'a hayatın en güzelini getirmek için çaba göstereceğiz. Bir gün Konyaspor'daki görevimi yerine getirmiş gibi hissedersem, başka bir sayfa açmak istersem, şu anda kariyerimde bunu betaverse hissetmiyorum. O zaman hayatın bize göstereceklerini göreceğiz. Belirli bir hedef için konuşamam ama ister en zor ve stresli ortamlarda çalışmak olsun, kendime her zaman güvendiğimi söyler ve oralara teşekkür ederim.

"Savunmayı bozmadan iç hücum hareketlerine son vermeye çalışacağız"

Ligin geri kalanında coşkulu hücum futboluna dönmeleri gerektiğini söyleyen Palut, "Özellikle 8. ve 8. haftalardan sonra coşkuda geriledik. Ligde 9. Yeterince istekli değildik, yeterince hızlı değildik, yeterince yerimiz yoktu, belki de kazandığımız maçlarda bile çok net pozisyonlar alamadık. Mesela Kayserispor müsabakası. Kayserispor çok net bir pozisyona sahip olmayabilir ama hiçbirimiz kendimizi konumlandırmadık ve sadece 2 gol atabildik. Bu aşamada tutkulu hücum futboluna dönmeliyiz. Bu, bireysel futbolcuların performansını iyileştirerek araştırmalarda ortaya çıkar. Bu dinlenme süresi bizim bu etaba yetişmemiz için yeterli. Burada okuduktan sonra ligde en az gol yiyen takım olmak elbette önemli. Savunmadan taviz vermeden, taarruzdan taviz vermeden taarruzun perişanlığına son vermeye çalışacağız” dedi.