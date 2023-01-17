Hırsızlık Çeteleri Çökertildi

DEMİR-44 Operasyonu Kapsamında;

21.11.2022 ve 29.12.2022 tarihleri arasında İlimizde 7 ayrı GES ( Güneş Enerji Sistemleri) kablolarının çalınması olayı ile ilgili “Mobil Hırsızlık Şebekesinin” il dışından gelerek, İlimizdeki hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilmiş, bu şebekenin deşifre edilerek yakalanabilmesi amacıyla Valiliğimiz koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen projeli çalışmalarda;

Yapılan teknik, fiziki takip ve saha çalışmaları neticesinde 31.12.2022 tarihinde, 13 ekip ve 80 personelin katıldığı planlı operasyonla 8 şüpheli çaldıkları kablolarla beraber suçüstü yakalanmıştır.

Şüphelilerin İlimizde maddi değeri 6 milyon TL olan 4 ayrı oto hırsızlığı ve 7 Güneş Enerji Santralinden kablo hırsızlığı olmak üzere toplam 11 olayı gerçekleştirdikleri tespit edilmiş, yakalanan 8 şüpheli sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiş, çalınan malzemeler adli emanete alınmıştır.

ŞAHİN-44 Operasyonu Kapsamında;

İlimizde son 1 (bir) yıl içerisinde meydana gelen ve özellikle vatandaşa hizmet akışını sağlayan kamu kurumlarına (Türk Telekom - TEDAŞ gibi ) ait nakil hattı kablolarının kesilmesi suretiyle çalınması ve ayrıca ilimizde farklı bölgelerde meydana gelen diğer hırsızlık olaylarının şüphelilerinin tespit edilmesi amacıyla; İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmalar, saha çalışmaları ve alınan bilgiler neticesinde;

Olayları gerçekleştiren şüphelilerin organize bir biçimde çalıştıkları tespit edilmiştir.

Yaklaşık 3 ay süren teknik, fiziki takip ve saha çalışmaları neticesinde toplam 10 farklı faili meçhul olayın 12 şüphelisi 16/01/2023 günü saat: 06.30 Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 32 ekip ve 180 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı planlı operasyon ile yakalanmıştır.

11 adres (ikamet ve işyeri) ve 4 araçta yapılan aramalarda değişik kalibrede 14’ü kısa dipçikli olmak üzere 20 adet tüfek, 1 adet 7*65, 4’ü 9 mm olmak üzere 5 adet tabanca, çok sayıda saldırı amaçlı kesici alet–fişek-av tüfeği kartuşu, çok sayıda tabancaya ait mekanik parça, 10 gr metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet tarihi eser olarak değerlendirilen yüzük, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı oto ve bol miktarda çalıntı malzeme (su motorları, inşaat malzemeleri, hilti, çim biçme makinası, su tesisat malzemeleri, bakır kablo) ele geçirilmiştir.

Şüphelilerin çalmış oldukları malzemelerin yaklaşık değerinin 320.000,00 TL civarında olduğu anlaşılmış olup, yakalanan (12) şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.

Bu iki projeli operasyonla İlimizdeki 21 hırsızlık olayı aydınlatılarak mağdur kurum ve şahısların mağduriyetleri giderilmiş, bu şebekelere ait ele geçirilen silahlarla işlenmesi muhtemel olayların önlenmesi sağlanmıştır.

Vali Şahin, operasyonda emeği geçen tüm Emniyet Personelini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.