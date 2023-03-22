Hollywood Gülüşü Kimlere Uygulanabilir?
Hollywood gülüşü yaptırmak bir insanı çok daha çekici gösterebilir. Her birey güvenle gülümsemek için inci beyazı ve mükemmel şekilde hizalanmış kusursuz dişlere sahip olmak ister. Hollywood smile prosedürü, çok çeşitli diş bozukluklarını düzeltebilen basit bir prosedürdür. Bu gülüş tasarımının amacı, ideal bir diş sıralanışı ve ışıltılı bir gülümseme elde etmektir.
Hollywood gülüşü, kırık dişler, aralıklı dişler, hizası bozuk ve şekli bozuk dişleri düzeltir. Böylelikle bireylerin genel yüz görünüşünü iyileştirerek dişlerin sağlıklı, beyaz ve daha parlak görünmesi sağlanır. Ayrıca Hollywood gülüşünde, dişlere uygulanan zirkonyum ve ya lamine kaplama ile dişler daha kuvvetli ve daha dayanıklı hale getirilir ve bu sebeple dişler doğru bakım ile ömür boyu kullanılabilmektedir.
Hollywood gülüşü yaptırabilecek kişiler aşağıdaki gibidir;
- Dişlerini beyaz ve parlak olmasını isteyen
- Düzensiz kırık dişleri olan
- Ayrık dişlere sahip olan
- Gülüşünün etkisini, estetiğini ve simetrisini geliştirmek ve yüzüne uyumlu bir gülüş isteyen
- Doğru şekilde ısırmaya sahip olmayan
- Özgüvenini arttırmak isteyen
- Çatlak veya kırık dişleri olan
- Dişeti gülümsemesi olan
- Uyumu bozulmuş eski köprü ya da dolgulara sahip olanlar.
Hollywood gülüşünü, güzel bir gülüşe sahip olmak isteyen, gülüşünden şikayetçi ve dişlerinde gülmesini engelleyen faktörler bulunduran bütün bireyler gönül yaptırabilir.
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