Hollywood Gülüşü Kimlere Uygulanabilir?

Hollywood gülüşü yaptırmak bir insanı çok daha çekici gösterebilir. Her birey güvenle gülümsemek için inci beyazı ve mükemmel şekilde hizalanmış kusursuz dişlere sahip olmak ister. Hollywood smile prosedürü, çok çeşitli diş bozukluklarını düzeltebilen basit bir prosedürdür. Bu gülüş tasarımının amacı, ideal bir diş sıralanışı ve ışıltılı bir gülümseme elde etmektir.

Hollywood gülüşü, kırık dişler, aralıklı dişler, hizası bozuk ve şekli bozuk dişleri düzeltir. Böylelikle bireylerin genel yüz görünüşünü iyileştirerek dişlerin sağlıklı, beyaz ve daha parlak görünmesi sağlanır. Ayrıca Hollywood gülüşünde, dişlere uygulanan zirkonyum ve ya lamine kaplama ile dişler daha kuvvetli ve daha dayanıklı hale getirilir ve bu sebeple dişler doğru bakım ile ömür boyu kullanılabilmektedir.

Hollywood gülüşü yaptırabilecek kişiler aşağıdaki gibidir;

Dişlerini beyaz ve parlak olmasını isteyen

Düzensiz kırık dişleri olan

Ayrık dişlere sahip olan

Gülüşünün etkisini, estetiğini ve simetrisini geliştirmek ve yüzüne uyumlu bir gülüş isteyen

Doğru şekilde ısırmaya sahip olmayan

Özgüvenini arttırmak isteyen

Çatlak veya kırık dişleri olan

Dişeti gülümsemesi olan

Uyumu bozulmuş eski köprü ya da dolgulara sahip olanlar.

Hollywood gülüşünü, güzel bir gülüşe sahip olmak isteyen, gülüşünden şikayetçi ve dişlerinde gülmesini engelleyen faktörler bulunduran bütün bireyler gönül yaptırabilir.