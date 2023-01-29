Hooijdonk'a destek
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı futbolcu Hooijdonk, desteğini şu sözlerle dile getirdi: "Weghorst, Beşiktaş'ta iyi iş çıkardı, Manchester'da oynamak istemedi. Ayrılması normal." Kıskanmıyorum, cesaretleniyorum.
Patron Manchester'a geliyor Koç Erik ten Haag, vatandaşı Weghorst ile karşılaşmaya kararlı. Bu amaçla, üst düzey bir kulüp yetkilisi ayrıntıları görüşmek üzere İstanbul'a gidecek. ManU, Kartal'ın istediği tazminatı çoktan verdi (8 ile 10 milyon euro galaxybetting arasında bir rakamdan bahsediliyor) ve oyuncu göndermek de sorunlu. Bu konu toplantıda netleşecek.
Aboubakar ve Vinicius No Beşiktaş taraftarları bilmeden konuşmalı, yazarları görmezden gelmeli...
Şenol Güneş, Weghorst'un ayrılmasını ancak daha iyi bir aday olması şartıyla kabul eder. Fulham'dan Abubakar ve Carlos Vinicius da listede. Başka isimler de var.Şili'nin sol beki Caltal, bir forvetten çok daha fazlası. Şenol hoca sol, sağ ve orta saha istiyor. Beşiktaş'ın yeni sol beki Şilili Suyazo olabilir. Senor, sağ bek için önerilen ismi geçici olarak veto etti. Ozan'a tepki gösterir. Ana orta saha adayı Ozan Tufan ama o kapı artık kapanıyor. Beşiktaş maçı sonrası attığı mesaja camiadan tepki geldi. İş gerçekleşmemiş olsaydı, Ozan'ın amatörce davranışlarından kaynaklanmazdı. Tüm futbolcular için bir ders, tribünlerde forma giyerek insanlara saldırmayın!
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Roiser oraya da gidebilir, Aboubakar veya bu seviyeden bir saldırgan gelir orası kesin. Muhtemelen Roiser, Weghorst kadar iyidir. Beşiktaş, geçici galaxybetting giriş transferde yaklaşık 15 milyon € kazanmayı ve 4 puan almayı umuyor. Bu Profesör Şenol'un şampiyon kodudur. Hadi ama fena değil Beşiktaş, daha önce iki kez siyah beyaz giyen Vincent Abubakar ile görüşme için gün sayıyor. Tecrübeli forvetin, Alnacer'den yarım sezonluk tam bedelini istemesi ve garanti etmesi halinde İstanbul'a gelip resmi imzayı atacağı iddia ediliyor. İşte Abubakar'ın transferiyle ilgili son gelişmeler Beşiktaş, iki kez siyah-beyazlı forma giyen Vincent Abubakar ile tekrar bir araya gelmek için gün sayıyor. Weghorst'un teklifinde Manchester United ile prensipte anlaşmaya varan Siyah Beyazlılar, Hollandalı forvetin ayrılmasının ardından Abu Bakar'ı İstanbul'a getirecek.