Hooijdonk'a destek

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı futbolcu Hooijdonk, desteğini şu sözlerle dile getirdi: "Weghorst, Beşiktaş'ta iyi iş çıkardı, Manchester'da oynamak istemedi. Ayrılması normal." Kıskanmıyorum, cesaretleniyorum.

Patron Manchester'a geliyor Koç Erik ten Haag, vatandaşı Weghorst ile karşılaşmaya kararlı. Bu amaçla, üst düzey bir kulüp yetkilisi ayrıntıları görüşmek üzere İstanbul'a gidecek. ManU, Kartal'ın istediği tazminatı çoktan verdi (8 ile 10 milyon euro galaxybetting arasında bir rakamdan bahsediliyor) ve oyuncu göndermek de sorunlu. Bu konu toplantıda netleşecek.

Aboubakar ve Vinicius No Beşiktaş taraftarları bilmeden konuşmalı, yazarları görmezden gelmeli...

Şenol Güneş, Weghorst'un ayrılmasını ancak daha iyi bir aday olması şartıyla kabul eder. Fulham'dan Abubakar ve Carlos Vinicius da listede. Başka isimler de var.Şili'nin sol beki Caltal, bir forvetten çok daha fazlası. Şenol hoca sol, sağ ve orta saha istiyor. Beşiktaş'ın yeni sol beki Şilili Suyazo olabilir. Senor, sağ bek için önerilen ismi geçici olarak veto etti. Ozan'a tepki gösterir. Ana orta saha adayı Ozan Tufan ama o kapı artık kapanıyor. Beşiktaş maçı sonrası attığı mesaja camiadan tepki geldi. İş gerçekleşmemiş olsaydı, Ozan'ın amatörce davranışlarından kaynaklanmazdı. Tüm futbolcular için bir ders, tribünlerde forma giyerek insanlara saldırmayın!

Belki de hayatınızı riske atıyorsunuz!