Husumetlisini hastane otoparkında başından vurdu

Malatya'da hastane otoparkında karşılaştığı husumetlisi tarafından başından tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı.

Husumetlisini hastane otoparkında başından vurdu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da hastane otoparkında karşılaştığı husumetlisi tarafından başından tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı.

Olay, 15.30 Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (28) ile otopark alanında karşılaştığı husumetlisi M.K. (26) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, İ.A.’nın silahından çıkan kurşun M.K.’nın baş kısmına isabet eti. Ağır yaralanan şahıs çevredekilerin yardımı ile hastane acil servisine kaldırılırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda inceleme yapan ekipler 2 adet tüfek kartuşu buldu. Şüphelinin daha sonra suç aletiyle birlikte yakalandığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Husumetlisini hastane otoparkında başından vurdu
Husumetlisini hastane otoparkında başından vurdu
Husumetlisini hastane otoparkında başından vurdu
Husumetlisini hastane otoparkında başından vurdu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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