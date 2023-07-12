Husumetlisinin iş yerini basıp kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Malatya'da husumetlisinin iş yerini basan zanlı kurşun yağdırdı. İki kişinin yaralandığı olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Husumetlisinin iş yerini basıp kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da husumetlisinin iş yerini basan zanlı kurşun yağdırdı. İki kişinin yaralandığı olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir buçuk ay önce kentte inşaat faaliyetlerinde bulunan bir firma sahibi ile işçiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıkmış çıkan kavgada 1 kişi yaralanmıştı. Zanlıların polis merkezinde işlemlerine devam edilirken, O.A. beraberindeki yakınları ile geldiği firma sahibinin işyerine kurşun yağdırdı. Olayda Y.A. ile O.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Y.A. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne diğer yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan buldu.

Üç kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.

Husumetlisinin iş yerini basıp kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Husumetlisinin iş yerini basıp kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Husumetlisinin iş yerini basıp kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Husumetlisinin iş yerini basıp kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Husumetlisinin iş yerini basıp kurşun yağdırdı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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