Dünya Kupası arasına 27 puanla Çin Süper Ligi'nde 2. oldular. Şampiyonluk mantrasını sürdüren Cim Bom, görev süresi boyunca eksik olan alanlar için dönüşümlü bir takım yapısı sağlamaya çalışacak.

Sarı kırmızılı takımlarda teknik direktörler Okan Buruk ve Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur, eylemlerin belirlediği sırayla çalışmaları yürütecek.

Özellikle son haftalarda alınan galibiyetler Galatasaray yönetimini ve taraftarını çok sevindirirken teknik direktör Okanbrook'un yüzü gülüyor. Brook, takımını stonebahis sahada istediklerini gösterdiği için övdü, ancak şampiyonaya inandıklarını söyleyerek %100 değil.

Dünya Kupası Sevinci

Okanbrook'u sevindiren gelişmelerden biri de Katar'daki Dünya Kupası için yola çıkan oyuncuların sakat bir şekilde dönmemesi oldu. Fernando Muslera ve Torreira, Uruguay, Belçikalı Dries Mertens, İsviçreli Harris Seferovic ve Dane Victor Nelson'dan sağ salim döndüler.

Galatasaray yaş editörü

Gomis (37), Mertens (35) ve Mata'yı (34) aynı anda oynamanın sorunlu olacağını düşünen deneyimli teknik direktör, Sur Alper ve Yusuf Demir'i hazırlayın. Galatasaray teknik direktörü Okambrook, yükselme sorunlarını gerekçe göstererek 35 yaşındaki Gomis-Mertens-Mata üçlüsünün aynı anda ilk 11'de yer almayacağına inanıyor ve 19 yaşındaki Yusuf'un doğumuna hazırlanıyor. 2000 yılında Demir ve Sulh Alper Yılmaz üst düzey takımı temsil ediyor.

Sabah haberinde; Gomis-Mertens-Mata üçlüsünü stonebahis giriş ekonomik olarak kullanacak tecrübeli teknik direktör Yusuf'u 10 numara, forveti ise Sulh Alper olarak belirledi. Toulouse ile oynanan son hazırlık maçında Mertens önde, Yusuf ise Belçikalı yıldızın arkasında bekleniyordu. Bu ikilinin performansına göre İstanbul Spor 11 lig maçına çıkacak. Hazırlık maçında Brook bu plan doğrultusunda ilk hamleyi yaptı.

Toulouse'dan son yarışmacı

10 gündür Antalya'da görev yapan Galatasaray, bu akşam İstanbul'a dönecek. Sarı-kırmızılı ekip, ön eleme finalini Fransa'nın Toulouse temsilcisi ile Belek kampında oynayacak. Saat 17:00'deki karşılaşmam Smart Spor'da canlı yayında. Yeni sezonda İsa liderliğindeki Fenerbahçe, bu deneyimli teknik direktör altında büyük bir ivme yakalayarak Avrupa Ligi ve lig liderliğini sürdürdü. Transfer çalışmalarına da başlayan Fenerbahçe, 5 yıldıza imza atmayı düşünüyor.