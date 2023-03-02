İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Deprem bölgesindeki nakliye firmalarının taşıma tarifeleri belirlendi

Ev taşıma ücretleri: Şehir içi ve şehirler arası tahliye ücreti ne kadar?

İçişleri Bakanlığı, afetzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucu, nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere "Afet Bölgelerinde Şehirlerarası nakliyat Eşya Taşıma Tarifeleri" konulu genelge gönderildi. Buna göre, nakliye firmaları, piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.

Şehir içi ev taşıma nakliye ücreti ne kadar?