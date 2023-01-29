İddialara göre Şenol Güneş, Aaron Boupendza'yı da onayladı

Beşiktaş, Boupendza'yı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Ancak Beşiktaş'ın asıl gündemi Vincent Abubakar Eski Rumen futbolcu Daniel Pancu, Beşiktaş'ın 18 yıl önce Fenerbahçe ile derbide berabere kaldığı maçta son 10 dakikada ihraç edilen kaleci Cordoba'nın yerine geçmekten rahatsız olduğunu söyledi.

Futbol kariyeri boyunca Süper Lig'de Beşiktaş ve Bursaspor'da forma giydikten sonra şu anda Romanya U-20 milli takımının teknik direktörlüğünü yapan Pancu, "Kış Ligi Kongresi (Kış Ligi Kongresi)" organizasyonunda yer aldığı Antalya'da AA muhabirlerinin dengebet sorularını yanıtladı. WL) Convention) Antalyaspor tarafından organize edilmiştir. Daniel Pancu, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü ve geçmişi hatırladığında çok mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın 17 Nisan 2005'te Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 4-3 kazandığı maçın 80. dakikasında yerini siyah-beyazlı kaleci Oscar Eduardo Cordoba'ya bırakan eski Rumen futbolcu, oyundan ihraç edildi ve "Panter Kadıköy" lakabı takıldı.

"Bu maçı kazandık. Tabii burada bazı şeyleri açıklamak istiyorum. Taraftarların beni sadece bu maçta golü kaçırdığım için hatırlamalarına üzüldüm. Beşiktaş için çok önemli goller attığımı unuttular. Kaleye gittim ve topun yere çarpacağını düşündüm. Bana kaleci denilmesinden hoşlanmıyorum.

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında avantajlı olduğunu keşfetti

Pancu, Çin Süper Ligi'ni yakından takip ettiğini ve şampiyonluk tahmini yaptığını söyledi. Daniel Pancu, Galatasaray'ın Dototo Süper Lig'in 18. haftasında dengebet giriş deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı 3-0'lık derbiyi de izlediğini belirterek, "Galatasaray bu galibiyetle büyük avantaj elde etti ve Galatasaray'ın sezonun şampiyonu olma ihtimali çok yüksek. ." "ifadesi kullanıldı.

Okan Buruk'un başarısından memnun

Panku için Bazı eski takım arkadaşları bugünkü antrenmandan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Süper Lig'de 17. sırada. Daniel Pancu, geçen hafta Galatasaray-MKE Ankaragücü maçında Okan Buruk ve Ömer Erdoğan'ı çalıştırırken görmekten mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Okan Buruk, Başakşehir'de şampiyon oldu.

"Morutan dönüşünde daha iyi oynayacak"

Rumen teknik direktör, kendi ülkesinden Türkiye'ye gelen bazı oyuncuların beklendiği gibi performans göstermediğini söyledi. Pancu, Romanya'da futbolda gerileme olduğunu belirterek, "Bizim zamanımızda eski nesil yok. Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, ilk defa yurt dışına çıkıyorlar. Zor zamanlar geçirdiler. Hala gençler ve biraz sabırlı olmaları gerekiyor.