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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:25

Asimder Başkanı Gülbey, Bağca’yı ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdür Fikret Bağca’yı makamında ziyaret etti.Dernek hakkında bilgi veren ASİMDER Genel Başkanı...

Asimder Başkanı Gülbey, Bağca'yı ziyaret etti
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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdür Fikret Bağca’yı makamında ziyaret etti.

Dernek hakkında bilgi veren ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Derneğimiz ne kadar da Ermeni lobisinin yalan politikasını halkımıza anlatmak ve bilinç geliştirmek olsa da, ama toplumsal konulara da duyarlı bir teşkilat yapımız bulunmaktadır. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı şehrimiz ve bölgemiz için çok önem arz etmektedir. Üç ülkeye sınır olan Iğdır’ın yolcu kapasitesi gün geçtikçe artığının farkındayız. Bu havalimanını sadece Iğdırlılar kullanmıyor, Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti, İran, Doğubayazıt ve Kars’a bağlı olup da Iğdır’a yakın bulunan İlçelerde kullanmaktadır. Iğdır’a inen uçakların bazı inişlerini kolaylaştıracak cihazların kurulumuna Ermenistan tarafından rahatsızlık duyulması veya hava sahasının etkilenmesinden dolayı konulamadığı duyumları da almaktayız. Ayrıca uçak biletlerinin diğer şehirlere göre pahalı olması da halkı rahatsız etmektedir” dedi.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürü Fikret Bağca ise, “ASİMDER gibi uluslararası arenada mücadele veren bir teşkilatın hem kurumumuzu hem de şahsımı ziyaret etmesi çok memnuniyet vericidir. Havalimanımızın yolcu kapasitesi çok sayıdadır. Çevre komşu ülkeler ve ilçelerde havalimanımızı kullanmaktadır. Tabii ki uçak biletlerinin pahalı oluşu ve bunun aşağı bir fiyata çekilmesi konusu Bakanlığımızla ilgili bir konudur. Sivil toplum kuruluşları ve halkımız bu konuyla ilgili Bakanlığımıza rahatsızlıklarını bildiren bir resmi dilekçe ile başvuru yaparlarsa değerlendirme yapılacaktır. Ermenistan ile hava sahalarımızın yakın oluşu ve Ağrı dağının da yakınlığı sebebiyle özellikle sisli ve kapalı havalarda iniş için bazı özellikli cihazları bulundurmak gerekmektedir. Ancak etkileşme sebebiyle sıkıntılar olduğundan konulamamıştır. Biz Bakanlık ve kuruluşumuz olarak her zaman sivil toplum kuruluşlarıyla iş alanımızla ilgili çalışma yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürü Fikret Bağca’ya Türk-Azerbaycan bayrağı ile dernek logosunun da bulunduğu masa bayrağı hediye etti.
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