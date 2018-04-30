IĞDIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:29

Asimder Başkanı Gülbey, Başkan Demirci’yi ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİM-DER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Atakan Demirci’yi makamında ziyaret etti.Esnafın şehre gelen turist olarak gezinen ama Ermeni...

Asimder Başkanı Gülbey, Başkan Demirci'yi ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİM-DER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Atakan Demirci’yi makamında ziyaret etti.

Esnafın şehre gelen turist olarak gezinen ama Ermeni lobisinin yalan propagandası yapanlara karşı dikkatli olmaları ve güvenlik güçlerine bildirmelerine değinen Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Son zamanlarda şehrimize ve çevremizde ki illere turist olarak gelen Ermeni kökenli Avrupalıların turistlik mekanlarımızı ziyaret ederek Ermenistan ve sözde Dağlık Karabağ bayrağı açarak fotoğraf çekinip o fotoğrafları çeşitli sosyal medya sayfalarında paylaşarak buralar Ermenistan’dır ata topraklarımızdayız diye paylaşımlar yapıyorlar. Esnaf ve sanatkar arkadaşlarımız bu şekilde şüphelendikleri turistler olursa güvenlik güçlerimizi bilgilendirmeliler. Unutmayalım buda bir milli bilinçtir. Yeni göreviniz hayırlı olsun, sizin görev döneminizde daha yakın çalışacağımız birlikte şehrimizin ve toplumumuzun sorunlarının çözülmesine el birliği ile destek olacağız” dedi.

Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı Atakan Demirci ise, “Asimder’i yıllardır yaptığı milli ve uluslararası çalışmalarını taktirle takip etmekteyim. Bu nazik ziyaretiniz şahsımı çok onurlandırmıştır. Esnaf arkadaşlarımız şehrimize gelen Azerbaycan, İran, Gürcistan turistlere nasıl davranıyorsa Ermeni turistlere de normal olarak davranıyor. Ancak, vatana, millete ve ülke bütünlüğünü bozacak gizli planlar içersine girer propaganda yapanlar olursa onları da güvenlik güçlerine bildirmekte bir dakika bile terettüd etmeyeceklerdir. Asimder olarak yapacağınız tüm faaliyetlerde yanınızda yer almaktan memnuniyet duyarız” şeklinde konuştu.

Ziyarettin sonunda Asimder genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı Atakan Demirci’ye Türk-Azerbaycan bayrakları ile dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı hediye etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku