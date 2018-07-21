Asimder Başkanı Gülbey: “Dünya ermeniler katolikosu terörizmi destekliyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, 1999 yılından beri tüm dünya Ermeniler Katolikosu olarak seçilen II. Karekin Nersesyan’ın Eçmiadzin’in mal varlığından terörizme maddi destek verdiğini iddia etti.

Ermenistan’da bulunan tüm dünya Ermenileri dini lideri II. Karekin’in Eçmiadzin başta olmak üzere kendine bağlı Dünya Ermeni kiliselerinin bazılarının maddi varlıklarından çeşitli terör örgütlerine ve aşırı milliyetçi Ermeni örgütlenmelerinde kullandıklarını belirten Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan’da son aylarda gelişen halk hareketi eli kanlı faşist Ermeni siyasi liderleri makamlarından alaşağı ettiyse, faşist dini liderleri de alaşağı etmek için 30 Haziran 2018 Cumartesi gününden beri halk protestoları devam etmektedir. Yeni Ermenistan yeni Katolikos isimli inisiyatif grubu II. Karekin’i istifa etmesi çağrısında bulunmaktadır. Surp Gayene Manastırı Rahibi Goryun Arakelyan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin Eçmiadzin ve II. Karekin’in malvarlığının incelenmesini istemiştir. Buda yıllardır dini harcama yapılıyor diyerek nereye harcandığı belli olmayan bu ödenekler terörizmi ve faşist örgütlere desteklemek amacıyla harcadığı gerçeğini göstermektedir” dedi.

Soros Ermenistan ve Eçmiadzin’i ele geçirerek Rusya hegomanyasına son verildiğini belirten Gülbey, “Ermenistan devleti ve dini kurumlarını yıllardır Rusya sömürmüştür. Ermeni halkı Rusya yanlısı yönetimi değişerek onunla ortak olarak çalışan tüm dünya Ermeniler lideri II. Karekin’in de değişmesi için halk harekete geçmiştir. Sözde Ermeni soykırımının tanınması için tüm Ermeni kiliselerini ve din adamlarını seferber eden faşist II. Karekin 1915 olaylarını destekleyen ve tanıyan terör örgütlerine maddi destek vermiştir. Çeşitli zamanlar da Taşnak ve Hınçak üyeleriyle bir araya gelen II. Karekin’in bu faşist gruplara maddi ve manavi destek vereceği yönde basında çıkan haberlere şahit olmuşuzdur. Türkiye Ermeni cemaati Patrik adayı Bekçiyan’ı desteklemesi de bunu doğrulamaktadır. Almanya Ermeni cemaati Başpiskoposu olan Bekçiyan’ın HDP’ye oy istemesi ve sözde Ermeni soykırım tasarısının Alman meclisinden geçmesi için verdiği mücadeleden tanıyoruz. Bu mücadeleyi veren şahsı ise II. Karekin Türkiye Ermenilerine Patrik yapmak istiyordu” şeklinde konuştu.