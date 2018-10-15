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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:02

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermenistan Türk toprak adlarını ticarette kullanıyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan’ın Türkiye sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı, Akdamar adası ve Ani harabelerini konyaklarının isminde veya çeşitli...

Asimder Başkanı Gülbey: 'Ermenistan Türk toprak adlarını ticarette kullanıyor”
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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan’ın Türkiye sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı, Akdamar adası ve Ani harabelerini konyaklarının isminde veya çeşitli gıda ürünlerinin üzerinde kullanarak resmen Türkiye topraklarında gözü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ermenistan devletinin anayasasının bağımsızlık bildirgesinin 11. Maddesinde Türkiye sınırlarını tanımadığı belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan devleti ve Ermeni lobisi faşist düşüncelerini yıllardır Türkiye üzerinde uygulamak için psikolojik mücadele vermektedir. Bunlardan da bazıları ürettikleri konyak şişelerin üzerine Van Edremit’teki Akdamar adasının ve Kars Ani Harabelerinin isimlerini yazmaları gelmektedir. En son olarak ise Rusya’nın Moskova Sheremetyevo havalimanında Ermenistan devleti tarafından açılan konyak şişelerin tanıtım standındaki şişelerin üzerinde Ağrı dağının fotoğrafı ve ismi de sözde Ararat yazılmıştır. Şişelerin üstünde ayrıca Van Akdamar adası ile Kars Ani harabeleri ismi de yer almaktadır. Bir devletin ürettiği ürünlerin üzerine sanki kendi topraklarıymış gibi komşu ülkenin sınırları içerisinde bulunan dağ ve tarihi mekanların isimleri ile fotoğraflarının yer alması o devletle düşmanlık güdülmesi manasına gelmektedir. Böyle davranmaya devam eden Ermenistan’la dostluk yapmak ve sınır kapıların açmak mümkün değildir” dedi.

Van Valisi Murat Zorluoğlu Akdamar adasına davet çağrısı yaptığı Ermeni cemaati ile tüm dünya Ermenilerinin zihniyetlerinin 1915 yılında neydiyse 2018 yılında da aynı olduğunu unutmamasını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Bizler yıllardır Ermeni lobisinin faşist düşünceleriyle ve onların desteklediği terör örgütleriyle mücadele etmekle geçirdik. Van’ı Ermenistan’a çevirdiler dediğimiz de bizleri kınayanlar bugün bize hak vermektedirler. Rusya’nın Moskova Sheremetyevo havaalanında Ermenistan devletinin konyak şişelerine Akdamar yazma zihniyetiyle Van Akdamar adasında dini ayin yapanların aynı olduğunu yaptığımız açıklamalarımızla Van Valisi Murat Zorluoğlu ile diğer yetkililere duyurmaya çalıştık. Akdamar adasındaki ayin bir dini ayin değil artık siyasi bir ayin olmuştur. Ermenistan ve sözde Karabağ bayraklarıyla Ermeni gruplarının ayine gelmeleri bu ayinin siyasi olduğunu ortaya koymuştur. Rusya Moskova Sheremetyevo havaalanındaki stanttan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının gerekli uyarıyı Ermenistan devlet yetkililerine yapmalarını ASİMDER Genel merkezi olarak talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
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