Asimder Başkanı Gülbey’den Kaya’ya ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak göreve başlayan Savaş Kaya’yı ziyaret etti.

Şube Müdürlüğü görevine yeni atanan Savaş Kaya’ya hayırlı olsun dileklerini ileten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Yıllarca Türkiye için milli forma giymiş ve Iğdır’ı her platformda temsil eden bir sporcunun bu göreve gelmesi bizleri sevindirmiştir. Iğdır gençliğinin sağlıklı bir vücut ve sağlıklı bir yaşam kazanması için sizin gibi sporun içerisinden gelen birinin bu makamlarda bulunması olumlu bir karar olmuştur. Komşu ülkelerimiz olan Nahcıvan ve İran’la uluslararası spor faaliyetleri yapılması şarttır. Spor kardeşlik ise bizlerde kardeş ülkelerle birlikte sportif faaliyetler yaparak kardeşliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. Topraklarımıza göz diken ve kardeşliğimizi daima bozmak peşinde olan bu topraklarda terörü destekleyip gençlerimizi kandırıp dağlarda devletimize ve bütünlüğümüze karşı çıkartan terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerini destekleyen Ermenistan’a fırsat verilmemeli sporla kardeşliğimizi geliştirip gençlerimize sahip çıkmalıyız” dedi.

Iğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Savaş Kaya ise, “yeni göreve başlamam sebebiyle yapmış olduğunuz bu ziyaret şahsımı çok memnun etmiştir. ASİMDER gibi aktif sivil toplum kuruluşlarının bizim gibi bürokratları ziyaret edip bazı konularda bilgilendirip ve destek olmaları sevindiricidir. Devlet ve STK’lar el ele verince ancak başarılı sonuçlar elde edilir. Bakanlığımız ve Valiliğimizin uygun göreceği her türlü faaliyetlerinize destek olmaya hazırız. Azerbaycan ve İran ile yıllarca uluslararası maçlarda bir araya gelip ülkemizi temsil edip milli bayrağımızı dalgalandırma şerefine erişmiş biriyimdir. Ermenistan komşumuz olmasına rağmen işgal ettiği kardeş ülke Azerbaycan topraklarını terk etmediği ve 1915 yılı olayları ile ilgili devlet politikamıza ters davrandıkları için yapılan programlara seslenmemektedir” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Şube Müdürü Savaş Kaya’ya Türk-Azerbaycan milli bayrakları ile dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı hediye etti.