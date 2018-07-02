Başkan Gülbey, işadamı Artantaş’ı ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır’lı işadamı ve Sanayi ve Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi Uğur Artantaş’ı ziyaret etti.

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, ticaretin bir şehrin atar damarı olduğunu ve özellikle genç işadamlarının buna öncülük etmelerinin önemli olduğunu ifade etti. Gülbey, “bu şehri ayakta tutan, huzur seviyesinin üst düzeyde olmasının etkenlerinden biride ekonomidir. Ekonomiye ve ticarete ırkçılığın bulaştırılması toplumu sıkıntıya sokar ve yanlışların doğmasına sebebiyet verir. Müslüman Türk ve tüm İslam aleminin işadamları başta Türk dünyasının ve İslam aleminin başına Emperyalist güçler tarafından bela edilen Ermeni lobisi ve sözde Ermeni soykırım yalanı ile mücadelede gerekli maddi desteği yaparak bu bela karşısında ülkemizi ve tüm İslam alemini kurtarmalıyız” dedi.

Iğdırlı Genç İşadamı ve Sanayi Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Artantaş ise, “bu nazik ziyaretten dolayı hem şahsınıza hem de Asimder yöneticilerine teşekkür ederim. Şehrimiz üç ülkeye sınır olmasına rağmen halen ekonomi yüzünden göç eden hemşerilerimiz bulunmaktadır. Azerbaycan ve İran gaz ile petrol ülkesi olmalarına rağmen şehrimize ekonomi konusunda beklentilerin altında getirisi bulunmaktadır. Ermenistan sınırımız kapalı bulunmaktadır. Ermeniler ülkemizi her platformda asılsız iftiralarla karalamakta ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın topraklarını işgal etmiştir. Bu nedenle kapalı olması da gerekiyor. Gönül ister ki, Ermenilerde bu iftira ve işgalden vazgeçmeleri ve komşularıyla barışı sağlayıp dostça geçinmelidir” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdırlı İşadamı ve Iğdır Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Artantaş’a Türk-Azerbaycan bayrağı ve dernek logosu bulunan masa bayrağı hediye etti.