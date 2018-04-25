Başkan Gülbey, Müdür Turan’ı ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİM-DER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Karakoyunlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cabbar Turan’ı makamında ziyaret etti.

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Iğdır Karakoyunlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cabbar Turan’ı ziyaret ederek, dernek hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Gülbey, “Dernek olarak Ermeni lobisinin yalanlarını ve asılsız iddialarını anlatmak ve toplumumuzu bilgilendirmek için tüm üyelerimizle birlikte çalışmaktayız. Karakoyunlu ilçemiz bizim için önemli bir konumdadır. Çünkü Ermenistan sınır kapımızın ve Alican sınır kapısının bulunmasından dolayı önemlidir. İlçemize bağlı köylerimizde ki okullarda okuyan öğrencilerimize bu sözde Ermeni soykırımı yalanı hakkında bilgi vermek ve panel konferanslar düzenlemeliyiz ki, gençlerimiz bir adım ötemizdeki ülkeyi yönetenlerin nasıl barbar ve yalancı olduklarını bilmelidirler” dedi.

Karakoyunlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cabbar Turan ise, “Tarih, bir milletin hafızasıdır. Bizler bölge insanı olarak geçmişte yaşananları unutmamız mümkün değildir. Öğrencilerimizle ilgili sunmuş olduğunuz teklifi İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimize sunup değerlendirilmesi için çaba sarf edeceğiz. Sizlerinde teşkilat olarak vermiş olduğunuz milli mücadeleden dolayı tebrik ederim. Bu ziyaretiniz şahsımı çok mutlu etmiştir, İlçemizde yapacağınız tüm çalışmalarınıza yasaların bize verdiği yetkiler çerçevesinde elimizden gelen her türlü destek sunmaya hazırız” şeklinde konuştu.