Başkan Gülbey, Prof. Dr. Akbaş’ı ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİM-DER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güvenlik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Esvet Akbaş’ı makamında ziyaret etti.

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Asimder Güneydoğu Bölge Temsilcisi İrfan Ermiş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güvenlik Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Evset Akbaş’ı ziyaret ederek, dernek hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Gülbey, “Van’ın Ermeni işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında YYÜ’nin yüzüncü yılında yüz program adlı etkinlikler çerçevesinde düzenlemiş olduğunuz ‘Ermeni Meselesi’ adlı panel için şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim. Van bölgesi ermeni çetelerinin katliamından dolayı dereler bile su yerine kan akıyordu. 1915 ile 1918 yılları arasında 15 bin Ermeni gönüllü barbar katil sürüsü Vanlı sivilleri katlettikten sonra Müslüman kadınları Akdamar adasına götürüp tecavüz etmişlerdir. İşte bu tecavüzden kurtulmak için 50 Vanlı Müslüman kadın kendini gölün sularına atarak namuslarını kurtarmak için boğularak ölmeyi tercih etmişlerdir. Van Valiliği bu 50 kadın için iffet anıtı dikmelidir” dedi.

Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Esvet Akbaş ise, “Van’ın Ermeni işgalinden kurtuluşunu andığımız bu günlerde hem Asimder genel merkez yöneticilerini hem de Azerbaycan’dan misafirleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duymaktayız. Bizler akademisyenler olarak Ermeni lobisinin sözde Ermeni soykırımı yalanına karşı vermiş olduğunuz mücadelede hep yanınızda olacağız” şeklinde konuştu.

Ziyarettin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Evset Akbaş’a Türk-Azerbaycan bayrakları ile dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı hediye etti.